وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ يقدم فرصة للسعى للتنفيذ الفعلى لاحتياجات إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال كلمتها فى الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، على الفرصة التى اتاحها المنتدى للجمع بين وزارء البيئة والاقتصاد والمالية الأفارقة، للتأكيد على استمرار التعاون المثمر والتنسيق المتواصل بين تلك القطاعات على المستويين الوطنى والاقليمى.





وأشارت إلى أن التعاون بين وزراء البيئة والتعاون الدولى والتخطيط والمالية فى مصر فى العديد من المجالات ومنها التحضير لمؤتمر المناخ COP27، كالتعاون فى اطلاق السندات الخضراء، ومعايير الاستدامة البيئية، ودمجها فى تخضير الموازنه العامة، بالإضافة إلى التعاون فى وضع الخطة الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال المجلس الوطنى لتغير المناخ، وهى تجربة نأمل فى نقلها لإشقائنا فى الدول الإفريقية.

عقدت الجلسة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وجون - بول ادم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسى نائبة الأمين التنفيذى وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الدول الإفريقية تحتاج إلى تمويل يقدر بحوالى من 20 إلى 50 مليار دولار سنويا، لكى تستطيع العمل على سيناريو 1.5 درجة مئوية، وفى حالة تغير السيناريو إلى أعلى من 2 درجة مئوية، تحتاج إلى مابقرب من 18 الى 60 مليار دولار سنويا، وذلك حتى عام 2050.

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مؤتمر المناخ COP27 يقدم فرصة جيدة جدا للسعى للتنفيذ الفعلى لاحتياجات القارة الإفريقية، سواء من خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر، وأيضا مجموعة إجراءات تم تخطيطها على مستوى القارة الإفريقية، منها خطط المساهمات الوطنية للدول الإفريقية، والعمل على اجراءات التكيف وأهميتها للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين إصدار أول استراتيجية إقليمية للقارة الإفريقية للتكيف والصمود من خلال الاتحاد الإفريقى.

وفيما يتعلق بالهيكل المؤسسى الذى سيساعد القارة الإفريقية لجذب التمويل فى مجال التكيف، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى المبادرة الإفريقية للتكيف والتى تم إطلاقها فى مؤتمر باريس للمناخ 2015، والتى شرفت مصر حينها بكون الرئيس عبد الفتاح السيسى، منسقا للجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ.

وتابعت وزيرة البيئة، موضحة حرص القيادة السياسية خلال الطريق لقمة المناخ COP27، على وضع التمويل والتكيف فى قلب المناقشات الخاصة بالقارة الإفريقية، والتى تم خوض شوط كبير فيها، سواء بالخطط الوطنية والإقليمية، بالإضافة الى آلية الحوكمة والتى تحاول الدولة المصرية حاليا تمكين تفعيلها، وجذب التمويل للمبادرة الأفريقية للتكيف، والتى خُلقت لكى تسهل عملية حصول الدول الإفريقية على التمويل من صناديق التمويل الدولية، مما استدعى الخروج بمجموعة من المبادرات الدولية، والشراكات مع المجتمع الدولى من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لخدمة القارة الأفريقية والدول النامية فى تلبية إحتياجاتها الإنسانية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الطاقة من التحديات البيئية والمناخية فى القارة الإفريقية، سواء بفرص الحصول عليها، وتوافرها بأسعار تتناسب مع القارة الإفريقية والدول النامية، وكيفية التوسع فى مشروعات الطاقة المختلفة، لذلك حرصت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على إعداد مبادرة "الانتقال العادل للطاقة"، بحيث تكون إفريقيا فى قلب هذه المبادرة.

ولفتت الوزيرة أيضا إلى مشكلة التصحر والغذاء فى إفريقيا، والتأثير الواضح لتغير المناخ على التربة، ولذا اهتمت الرئاسة المصرية للمؤتمر بالبدء فى إعداد المبادرة الخاصة "بدعم النظم الغذائية ودعم الزراعة" فى القارة الإفريقية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الزراعة، مضيفة أن إفريقيا لديها ثروات طبيعية تتمثل فى الغابات، وتعد مصدر رزق للشعوب الإفريقية، مما ينطلب العمل على الحفاظ على تلك الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجى للقارة، والتى تقوم عليها شعوبها.

وأختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها ، بالحديث عن المرأة الإفريقية، مشيرة إلى أنها شأنها شأن المرأة حول العالم أكثر الفئات تحملا وتتضرراً بآثار تغير المناخ، ولكن المرأة الأفريقية لديها مسئوليات أكثر من توفير سبل العيش المستدام والعناية بأسرتها، مؤكدة على ضرورة تمكين المرأة لتكون أكثر صموداً أمام تحديات آثار تغير المناخ، لتصل إلى أن مؤتمر المناخ COP27 بجانب كونه مؤتمر للتنفيذ، يهدف الانتقال العادل والطموح، فهو أيضا مؤتمر إفريقى متكامل يهدف إلى وضع الاحتياجات الانسانية فى قلب عملية مناقشات تغير المناخ، لافتة الى أنه يتم العمل على تغير منهجية ادارة ورؤية ورسم مؤتمرات المناخ لصالح شعوبنا، متمنية أن تسطيع القارة الإفريقية من خلال هذا المؤتمر أن تقدم نسخة مميزة للعالم، ووجهت الدعوة إلى الدول الإفريقية للعمل سويا، والتحدث بصوت واحد، ليقدم للعالم مؤتمر مناخ يدعم الانسانية أمام الأزمات والتحديات، مؤتمر يستطيع أن يحقق للقارة الإفريقية أهدافها فى أجندة 2063.