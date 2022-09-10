وزير الرى: التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية لمواجهة تغيرات المناخ

وأوضح الدكتور سويلم، أن وزارة الموارد المائية والرى نفذت عدد من محطات الطاقة الشمسية أعلى عدد من المبانى الإدارية التابعة لها، بالإضافة لاستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية ونقاط رصد ومراقبة المناسيب ونوعية المياه بالترع والمصارف ومحطات الرفع ومحطات الرصد المناخى المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه على مستوى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمبانى الإدارية بالوزارة، تم إنشاء 2 محطة طاقة شمسية أعلى مبنى الوزارة بقدرة "50 ، 80" كيلووات وتوفر هذه المحطات نسبة "5%- 12%" من إجمالى استهلاك الكهرباء بالمبنى، كما تم إنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية أعلى مبنى هيئة الصرف بقدرة 50 كيلووات، وأعلى مبنى قطاع مياه النيل بقدرة 100 كيلووات، وأعلى مبنى الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة بقدرة 30 كيلووات، وأعلى مبنى المعاهد البحثية بالقناطر الخيرية والتابع للمركز القومى لبحوث المياه بقدرة 90 كيلووات، وفى الهيئة المصرية للسد العالى وخزان أسوان تم تنفيذ محطات طاقة شمسية أعلى مبنى الهيئة بقدرة 50 كيلووات وأعلى مبنى الإستراحات بالزلازل بقدرة 100 كيلووات وأعلى المركز الثقافى الإفريقى ومتحف النيل بقدرة 50 كيلووات.
كما تم تركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد 85 بئرا جوفيا بمحافظة الوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة، وذلك فى إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى، وبما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى فى ظل الاعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط، بما يتيح للخزان الجوفى استعاضة مناسيبه أثناء فترات الليل.
وعلى مستوى تشغيل شبكات الرصد والاتصالات "التليمترى" المستخدمة فى مراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع ، بالإضافة لمحطات الرصد المناخى، وتم تشغيل 400 موقع رصد باستخدام الطاقة الشمسية وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الشبكات على مدار الساعة.
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