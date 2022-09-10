انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت 10 سبتمبر 2022: رياح هتلطف الجو شوية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قعت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022، على الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية وخاصة في ساعات المساء، حيث سوف تعمل على تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعا النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.