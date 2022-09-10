انت الان تتابع خبر لسكان العاصمة الإدارية..كل خدماتك هتخلصها عن طريق أبلكيشن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فجر المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية ونائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مفاجأة لجميع سكان العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القليلة القادمة.

وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن سكان العاصمة الإدارية الجديد سوف يقوموا بدفع كل الخدمات عن طريق تطبيق “أبلكيشن” يتم تنزيله على الهواتف المحمولة الخاصة بهم مشيراً أن العاصمة الجديدة سكون يتم تطبيق فيها كافة أساليب التكنولوجيا الحديثة لخدمة جميع المواطنين بداخلها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على فضائية النهار، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية داخل العاصمة بنسبة تصل إلي 70%.