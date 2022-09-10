انت الان تتابع خبر عاجل – تحديد موعد بدء تظلمات الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني بداية من اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022، على أن تستمر حتي لمدة أسبوعين.

وأشار القطاع أن يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني التظلم على النتائج عبر 198 مكتبا بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، موضحاً أن قيمة رسوم التظلم على المادة 100 جنيه فقط.

وأضاف قطاع المعاهد الأزهرية أنه يجب على طلاب الصف الثالث الثانوي الراغبين في التظلم على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022 أن يقوموا بتسديد قيمة رسوم القيام بذلك الإجراء بطريقة إلكترونية.

وكان الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف اعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بسبة نجاح بلغت ما يقارب 64.80 % للقسمين العلمي والأدبي.