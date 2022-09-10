انت الان تتابع خبر عاجل .. الإعلان عن موعد صرف معاشات أكتوبر 2022 لأكثر من 10 مليون مواطن – شوف التوقيتات الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أنتهي الكثير من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد من صرف مستحقاتهم الخاصة بشهر سبتمبر الجاري، خلال الأيام الماضية، حيث أنه عملية الصرف بدأت من اليوم الأول في الشهر.

وبدأ الكثير من المستفيدين والمستحقين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية يسألون عن موعد صرف معاشات أكتوبر 2022، خاصة بعد انقضاء 10 أيام من شهر سبتمبر الحالي.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2022: