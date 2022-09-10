انت الان تتابع خبر عاجل – قطع المياه عن عدد من قري محافظة الأقصر لمدة 3 ساعات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الأقصر أنه عن قطع المياهاليوم السبت الموافق10 سبتمبر 2022 عن القرنة الجديدة – القباوي – الرواجح – السيول .

وأوضحت مياه شرب القليوبية ، أنه سوف بتم قطع المياهلمدة 3 ساعات كاملة بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم ، بسبب أعمال إجراء أعمال الصيانة في كهرباء المحولات بالقرنة، مما يؤدى إلى توقف محطات الرفع بالقرنة الجديدة في ذلك التوقيت.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.