الصحة: تقديم 7 آلاف خدمة فى مجال طب نفس الأطفال والمراهقين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 7 آلاف زيارة فى عيادات الأطفال والمراهقين، البالغ عددها 14 عيادة بمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك خلال أشهر الصيف (يونيو، ويوليو، وأغسطس) من العام الجارى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة الطب النفسى للأطفال والمراهقين، بالأمانة العامة للصحة النفسية، تقدم العديد من الأنشطة لتدريب الأطفال والمراهقين لتنمية مهارات التعامل مع الاضطراب النفسى، والتحكم فى النفس ومراقبة الذات، وتعزيز الانتباه وتوجيه الطاقة الحركية، مما يساعد فى تحقيق أداء دراسى أفضل.

ولفت عبدالغفار إلى أن خدمات إدارة الطب النفسى للأطفال والمراهقين، تشمل تنظيم المعسكرات لتنمية المهارات الاجتماعية والنفسية، ومساعدة الأطفال والمراهقين على معرفة طبيعة المرحلة العمرية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تعلم مبادئ الدعم والمرونة النفسية من خلال برنامج «مستشار الأصدقاء».

وأشار عبدالغفار إلى حملات التوعية والتثقيف، التى تقدمها الأمانة، وشملت حملة التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتى تنظم بالمدارس والنوادى ومراكز الشباب فى شهر أكتوبر من كل عام، للتوعية بطبيعة المرض النفسى، والتدخلات اللازمة بالعلاج الدوائى أو سلوكى.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تقدم خدمات التشخيص والعلاج لاضطراب طيف التوحد من خلال التدخل المبكر، وبرامج الرعاية النهارية المقدمة بأربع مراكز فى محافظات القاهرة والإسكندرية، وأسيوط، وبورسعيد، لافتة إلى أنه جار العمل على التوسع فى تقديم هذه الخدمة، بالإضافة إلى تدريب مقدمى الرعاية للأطفال ذوى الاضطرابات النمائية من خلال برامج متخصصة لتنمية مهاراتهم.