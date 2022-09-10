تأكيد السيسى بعدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (السيسى يتفقد أعمال تطوير الطرق بالقاهرة ويحذر من التشكيك فى جهود الدولة)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى، تفقد بعد ظهر أمس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور فى القاهرة الكبرى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، تصريحه بأن الرئيس حرص، خلال جولته، على تفنيد ما تم تداوله أخيرا بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية فى إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة، وربطها بالمحاور الجديدة.

وأضاف المتحدث أن الرئيس أكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف، التى تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة، التى تهدف لتحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس من خلال تحسين خواص الشوارع، واستغلال كل المسطحات المتاحة لذلك، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق، والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة مثل إقامة الكبارى دون إزالتها أو المساس بها.

وأشار إلى أن جولة الرئيس شملت تفقد أعمال تنفيذ محور "ياسر رزق"، الذى يربط بين جنوب القاهرة، بدايةً من محور "حسب الله الكفراوى" ومحور "سميرة موسى"، مرورا بمنطقة حى الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد، وصولاً إلى طريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد، بطول 9 كيلومترات و5 حارات مرورية لكل اتجاه.

كما تفقد الرئيس سير العمل فى محور "محمد عزت عادل"، الذى يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان، بدايةً من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة، أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور "الشهيد"، بطول 12 كيلو مترا و5 حارات مرورية لكل اتجاه، وتصل إلى 8 حارات لكل اتجاه فى بعض المناطق، وقد قام الرئيس بالاطمئنان من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل، وكذلك الاستماع لآرائهم.

وعلى صعيد آخر، وفى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس فى عيد الفلاح: كل الدعم لتوفير الحياة الكريمة للفلاح وزيادة دخله) نقلت الصحيفة تغريدة الرئيس السيسى عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة عيد الفلاح الـ 70، والذى أكد فيها تقديره واحترامه لفلاحى ومزارعى مصر فى كل ربوع الوطن.

وأوضح الرئيس أن الفلاح المصرى ظل على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفانى والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائى للدولة، مضيفا أن توجيهاته المستديمة للحكومة سوف تظل ببذل الجهود الممكنة لدعم الفلاح وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياته المعيشية وتعزيز دخله وزيادة أرباحه وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد الإنتاج من المحاصيل.



وتحت عنوان (فى المؤشر العالمى.. مصر تتقدم 19 مركزاً وتنضم لمجموعة التنمية البشرية المرتفعة) ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أكدت تقدم مصر بنحو 19 مركزًا فى مؤشر التنمية البشرية ضمن التقرير العالمى لعام (2021-2022)، الذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى "UNDP" أمس، بما يعد انعكاسًا واضحًا للخطط التنموية، التى تنفذها الدولة ونتيجة طبيعية لما تحقق من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية فى كافة المجالات وخصوصًا مجالات الصحة والتعليم.

وأضافت الوزيرة أن مصر وصلت إلى المركز 97 فى مقابل المركز 116 فى تقرير العام الماضى بالرغم من تراجع قيمة المؤشر عالميًا لعامين متتاليين، موضحة أن ارتفاع تصنيف مصر جعلها ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بدلا من المتوسطة، نظرًا لتحسن أدائها فى مؤشرات بعدى المعرفة "الهدف الأممى الرابع: التعليم الجيد" والمستوى المعيشى اللائق "الهـدف الأممى الثامن: النمو الاقتصادى والعمل اللائق".

وفى الشأن المحلى أيضا وتحت عنوان ("التضامن": إضافة 1.5 مليون أسرة لبرامج الحماية الاجتماعية).. سلطت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على لقاء وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج مع المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الدكتورة خالدة بوزار أمس، والتى أكدت خلالها القباج أن الوزارة تنفذ حزمة متكاملة من تدخلات الحماية الاجتماعية، بدءًا من الـ1000 يوم الأولى فى حياة الطفل حتى مرحلة بلوغ سن المعاش، مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية بعد انتشار جائحة "كورونا" وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تمت إضافة 1.5 مليون أسرة لتستفيد من البرنامج؛ ليصل المستفيدون إلى 5.1 مليون أسرة، بالشراكة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وأضافت الوزيرة أن "التضامن" مستمرة فى تعزيز القدرات المؤسّسية والموارد البشرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، وتم اعتماد الهيكل التنظيمى الذى تم استحداثه بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم الإعلان عن مسابقات لتنصيب القيادات الوظيفية بالهيكل.

وأوضحت أن الوزارة انتهت من إنشاء وحدة لحقوق الإنسان للإسهام فى إعداد تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما انتهت من إنشاء وحدة تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، فى إطار جهود الدولة فى التطوير الإدارى وتعزيز قواعد الحوكمة.