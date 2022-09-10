الأرصاد تتوقع طقس اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.





وتوقع الخبراء شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ومشمس على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 24 العاصمة الإدارية 34 24 6 أكتوبر 34 25 بنها 34 24 دمنهور 33 24 كفر الشيخ 32 25 المنصورة 33 24 دمياط 31 25 بورسعيد 31 25 الإسماعيلية 35 24 السويس 34 23 الزقازيق 34 24 شبين الكوم 34 25 طنطا 33 24 شلاتين 36 28 الإسكندرية 31 23 العلمين الجديدة 30 23 وادى النطرون 33 24 مطروح 29 25 السلوم 30 24 سيوة 33 22 العريش 31 24 رفح 31 23 الطور 34 27 كاترين 31 20 رأس سدر 35 25 نخل 32 18 طابا 33 25

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