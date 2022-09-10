استمرار غلق كوبرى الجيزة بشكل جزئى لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة، اليوم السبت، الغلق الجزئى لمنزل كوبرى الجيزة المؤدى لشارع مراد، تحديدا الحارة الوسطى فقط، لمدة يومين وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد، علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.





وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدني، استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار. وأشار أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكبارى والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

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