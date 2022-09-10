جدة - نرمين السيد - وقال الشريف، خلال حواره ببرنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى جابر القرموطى، إن الدولة مهتمة بذوى الهمم حتى فى الترفيه، مؤكدا أن جميع خدمات شاطئ ذوى الهمم والمكفوفين مجانا وvip.
وأوضح، أن هناك شاطئ المندرة لذوى الهمم غرب المدينة، وسيكون هناك شاطئ آخر فى الأنفوشى لذوى القدرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل الخدمات المقدمة فى شواطئ ذوى الهمم والمكفوفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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