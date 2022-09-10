محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل الخدمات المقدمة فى شواطئ ذوى الهمم والمكفوفين

جدة - نرمين السيد - وقال الشريف، خلال حواره ببرنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى جابر القرموطى، إن الدولة مهتمة بذوى الهمم حتى فى الترفيه، مؤكدا أن جميع خدمات شاطئ ذوى الهمم والمكفوفين مجانا وvip.

وأوضح، أن هناك شاطئ المندرة لذوى الهمم غرب المدينة، وسيكون هناك شاطئ آخر فى الأنفوشى لذوى القدرات.