بعد قرار العفو عن 33 محبوسا..تحالف الأحزاب المصرية يسأل الحركة المدنية أين بياناتكم؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 11:28 مساءً - وجه تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢حزبا سياسيا رسالة إلى الحركة المدنية بعد صدور قرار العفو عن ٣٣محبوسا ليصل عدد من تم العفو عنهم بقرارات عفو رئاسية الى ٧٥٨محبوسا خلال شهرين قائلا للحركة المدنية اين بياناتكم

وذكر المتحدث الاعلامى للتحالف الكاتب الصحفى محمود نفادى ان الحركة المدنية اصدرت منذ يومين بيانا مغلوطا بشان قضية العفو عن المسجونين وبعد صدور قرار عفو عن ٣٣محبوسا صمتت صمت القبور ولم تصدر اى بيان ومن حق كل مواطن مصرى ان يسأل الحركة المدنية اين بياناتكم

وقال الكاتب الصحفى محمود نفادى المتحدث الاعلامى للتحالف ان هذا الموقف كشف الحركة المدنية امام الرأى العام خاصة ان هناك لجنة للعفو تدرس الحالات وترفع الأسماء الى رئيس الجمهورية وان ماصدر من قرارت عفو رئاسى حتى الان يستوجب توجية الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية