أخبار مصرية

الإسكان: انتهاء 70٪ من المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 11:28 مساءً - قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تم الانتهاء من 70 لـ80٪ من المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عباس، خلال حواره مع الاعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، الذى يبث على فضائية النهار، اليوم الجمعة، أن معدلات التنفيذ داخل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة كانت مضغوطة وكبيرة.

وأوضح العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك عددا من المستثمرين العرب زاروا العاصمة الإدارية، مشيدين بالإنجازات غير المسبوقة على أرض مصر.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا