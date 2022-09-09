التضامن فى أسبوع.. قوافل تنموية وخطة لتطوير خدمات المنظومة التأمينية

جدة - نرمين السيد - الجمعة 2 سبتمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع حادث قرية أكياد بالشرقية.. وصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا وللمصابين بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث.

السبت 3 سبتمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى حفل إطلاق وزارة المالية للموازنة التشاركية من محافظة الفيوم بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ووزيرى المالية والشباب والرياضة ومحافظ الفيوم..وتؤكد ان المبادرة خطوة على طريق تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتحقق اللامركزية.

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يتوسع فى تنفيذ ورش عمل تفاعلية دامجة بمراكز الشباب بإجمالى 47 دورة تضم 667 مستفيدا ومشاركة متميزة لذوى الإعاقة على مستوى 10 محافظات.

الأحد 4 سبتمبر

- فى إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى للتيسير على المواطنين..القباج تتفقد مكتب السجل المدنى بديوان الوزارة لتقديم كافة الخدمات لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة تمهيدا لافتتاحه.

- برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية يختتم فعاليات حملة جوازها قبل 18 يضيع حقوقها فى منطقة الأسمرات فى جهودها لتعزيز سلوكيات الوعى الإيجابى فى المناطق المطورة.

- فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.. التضامن الاجتماعى تواصل تسليم "بطاقات ميزة" لعدد 500 ألف أسرة مستحدثة فى المنازل للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة".

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يصدر بحثا هاما تحت عنوان "تقييم خدمات تنظيم الاسرة من خلال الجمعيات الاهلية".

الاثنين 5 سبتمبر

- تحت شعار "كلنا إنسان" وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى المؤتمر الصحفى لتدشين الدورة السادسة للملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

- التضامن الاجتماعى تبدأ إطلاق فعاليات البرنامج التدريبى الموسع لإجمالى 12،000 رائدة اجتماعية تم توظيفهم كمتطوعات فى كافة برامج الوزارة فى الريف والحضر.

- الهلال الأحمر المصرى ينفذ ورشة عمل لتعزيز قدرات المتطوعين فى مجالات الدعم النفسى الاجتماعى فى الجلسات الفردية لتأهيل ما بعد الصدمة فى أوقات الأزمات والكوارث.

- القباج تستقبل وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال ورئيس جمعية محبى مصر السلام ليناقشوا سبل التعاون فى مجال تنمية الطفولة المبكرة وبرنامج "مواطنة" لتعزيز الإخاء بين كافة الأطياف.

- القباج تستقبل نهلة زيتون كبير مسؤولى الحماية الاجتماعية بالبنك الدولى لمراجعة تطورات برنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة، واستشراف التعاون المستقبلى بين الوزارة والبنك الدولى.

- برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل يتوسع فى المحافظات ويصل إلى السويس، ويشرع فى تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لعدد من الأسر وعلى رأسها أسر السيدات المعيلات.

الثلاثاء 6 سبتمبر

- القباج تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التضامن الاجتماعى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "مشروع قوى عاملة مصر" للتعاون فى تنفيذ برنامج "إبدأ رحلتك" تحت مظلة برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل.

- القباج تستقبل المدير الإقليمى لبرنامج الامم المتحدة الإنمائى ويتفقان على مزيد من التعاون فى مجالات التطوير المؤسسى والتحول الرقمى، ودعم نظم الحوكمة، والتمكين الاقتصادى فى الفترة ما بعد كوفيد-19.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل الشاب محمد يحيى الذى ساهم فى إنقاذ العديد من الأهالى الأقباط دون تردد فى حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.. وتشيد ببطولته ودوره

- القباج تلتقى مع طلاب من كلية الإعلام بجامعة القاهرة لاستعراض دور وزارة التضامن الاجتماعى لكفالة حقوق المسنين، وتراجع مشروعات تخرجهم فى ذات المجال.

- التضامن الاجتماعى تلتقى مع منظمة اليونيسف لمراجعة برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية مع المسئولين المختصين.

الأربعاء 7 سبتمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى توجه بنقل 175 من الكبار بلا مأوى من جمعية بسمة الخيرية للإيواء بالزقازيق فى محافظة الشرقية لوجود قصور فى حق النزلاء.

- الهلال الأحمر المصرى يتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوسيع نطاق تنفيذ البرنامج الوطنى لتطعميات فيروس كورونا المستجد فى مصر.

- القباج ترأس اجتماع مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعلن زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان الى 33 مركزا مع بداية 2023 وتؤكد أن جميع الخدمات العلاجية تقدم مجانا وفى سرية تامة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد مراسم استلام الاستشارات الفنية وتطوير أعمال بنك ناصر الاجتماعى بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقرية الذكية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد احتفالية بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للاحتفالية السنوية للدعوة لدمج للأطفال فاقدى الرعاية الأسرية.

الخميس 8 سبتمبر

- بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يلتقى بإجمالى 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الاهلية لتنمية مهاراتهم حول التوعية بأضرار تعاطى المخدرات.

- وزيرة التضامن الاجتماعى توجه بإطلاق قافلة طبية تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة الأزهر لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

- برنامج وعى للتنمية المجتمعية ينظم لقاء بحضور مديرى شؤون المرأة والطفل بمديريات التضامن الاجتماعى لوضع خطة عمل الرائدات الجدد وآليات المتابعة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تجتمع مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالهيئة، ومتابعة خطة تطوير خدمات المنظومة التأمينية.

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل محافظ المنطقة الروتارية المهندس عماد عبد الوهاب لتفعيل التعاون المشترك فى برامج الحد من الزيادة السكانية والطفولة المبكرة ومحو الأمية والحفاظ على الحرف والتراث الثقافى.