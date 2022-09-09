وزير يابانى: استثماراتنا فى مصر ارتفعت 60% آخر 12 شهرا

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، خصوصا فى شقها الاقتصادى، وأكد الجانبان على ضرورة قيام الشركات اليابانية المختلفة بتكثيف أنشطتها فى السوق المصرى، وذلك فى إطار الفرص العديدة المتوفرة هناك، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى باتت تضم عددا من المشروعات التى تضطلع بها العديد من الشركات اليابانية، الأمر الذى يجب معه تحفيز المزيد من الشركات لضخ استثماراتها فى مصر فى ضوء التجارب الناجحة لمثيلاتها الذين استفادوا من المزايا والحوافز الموجودة بالمنطقة الاقتصادية.

كما تطرق اللقاء إلى قمة تغير المناخ COP27، التى تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر المقبل، وأهمية التنسيق بين الجانبين للعمل على إنجاحها.

وأوضح، السفير أن المشاركة اليابانية الواسعة فى فعاليات القمة ستمثل فرصة مميزة لعرض أوجه التعاون المشترك بين الطرفين اتصالا بمشروعات البيئة والطاقة النظيفة.

ومن جهته، أكد المسؤول اليابانى أن استثمارات بلاده فى مصر ارتفعت خلال الاثنى عشر شهرا الأخيرة بنسبة 60%، الأمر الذى يؤكد زيادة إقبال الشركات اليابانية للاستثمار فى السوق المصرى نظرا للفرص الواعدة التى وجدوها هناك، مضيفا فى ذات الوقت أنه يجرى العمل من خلال الجهات المعنية على تشجيع المزيد من الشركات لضخ استثماراتها فى مصر.

أما فيما يتعلق بالتعاون الثقافى بين البلدين، استعرض سفير مصر، أوجه التعاون المختلفة فى هذا المجال والذى يتصدرها المتحف المصرى الكبير كونه يمثل أيقونة رمزية فريدة لما يجمع بين البلدين من أواصر تاريخية.

وأكد وزير الدولة، على هذا الأمر، معربا عن تطلع الجانب اليابانى لافتتاح المتحف فى أقرب وقت ممكن، كما أشار وزير الدولة اليابانى إلى الدور المصرى الكبير فيما يخص تدريب الأشقاء الأفارقة من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، واعتزام الجانب اليابانى توسيع قاعدة الدارسين الأفارقة فى الجامعة، وفقاً لما تم الإعلان عنه فى قمة التيكاد بتونس.