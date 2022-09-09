نائب رئيس جمهورية جنوب السودان يشيد بدور مصر فى ترسيخ دعائم السلم والأمن

جدة - نرمين السيد - وقدم معتز مصطفى عبدالقادر، التهنئة على تخريج الدفعة الأولى من القوات الموحدة، بوصفها خطوة أساسية على طريق تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط، كما استعرض الجانبان تطورات التعاون بين مصر وجنوب السودان فى مختلف القطاعات الحيوية التى تمس بشكل مباشر المواطن الجنوب سودانى.
وأكد السفير المصرى، خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك استمرار مصر فى دعم قطاع الخدمات العامة فى البلاد لما لها من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطن الجنوب سودانى، كما تطرق السفير إلى برامج المنح الدراسية فى الجامعات المصرية، وفى الأزهر الشريف، معربا عن اعتزاز مصر بأبناء جنوب السودان خريجى الجامعات المصرية بجوار أشقائهم المصريين.
من جانبه، أكد نائب رئيس جنوب السودان تقديره الكبير للتعاون الثنائى بين البلدين خصوصا فى المجالات الخدمية، مشيرا إلى الروابط بين مصر وجنوب السودان، وأثنى على قيام مصر باستضافة أعداد كبيرة من أبناء جنوب السودان.
كما أكد الاحترام الذى تلقاه مصر من جميع الأطراف الجنوب سودانية، مشيدا بالدور الذى تلعبه من أجل المساهمة فى ترسيخ دعائم السلم والأمن فى البلاد بما يحقق الاستقرار الضرورى للانطلاق فى مسيرة التنمية، متطلعاً إلى مواصلة القيام بهذا الدور.
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