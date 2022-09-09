مصر تسلم أوزبكستان شحنة مساعدات طبية (صور)

جدة - نرمين السيد - وشارك أيضا فى تلك المراسم كل من إركين موسباييف مدير مركز بحوث الفيروسات والأمراض المعدية، وإسماتيلا فايزاللييف مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأوزبكية، وسيف الدين زينالدين مدير إدارة الفيروسات بوزارة الصحة الأوزبكية.

وألقت السفيرة، كلمة أشارت خلالها إلى العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى والأوزبكى، كما أكدت على أهمية التعاون القائم بين مصر وأوزبكستان لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين.

واستعرضت تجربة مصر الناجحة فى تطوير الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، مشيرة إلى المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة" والحملات الناجحة فى مجال صحة المرأة وللقضاء على فيروس سى التى وفرت العلاج الناجح لعدد هائل من المصريين ونجحت فى تقليص فيروس سى من المجتمع المصرى بشكل سريع، إلى جانب حملات رفع الوعى بالأمراض الخطيرة غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى.

أوضحت السفيرة، أيضا جهود الحكومة لتطوير صناعة الدواء بهدف إنتاج منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، خصوصا للمواطنين ذوى الدخل المنخفض.

وأكدت فى كلمتها تطلع مصر إلى استمرار التعاون مع حكومة وشعب أوزبكستان ، ومواصلة المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات أوزبكستان إلى مستقبل أكثر صحة لشعبها والاجيال القادمة.

ومن جانبه، أعرب موسباييف إركين إسحاقوفيتش، مدير مركز بحوث الفيروسات والأمراض المعدية الأدوية، عن خالص تقدير وشكر شعب وحكومة أوزبكستان للدعم المُقدم من الشعب المصرى، مشيرا إلى تطلع أوزبكستان للاستفادة من تجربة مصر فى مكافحة هذا الفيروس.

كما أوضح أنه تم رصد 8000 حالة فى أوزبكستان إلا أن العدد الحقيقى أكبر بكثير باعتبار أن هناك العديد من الحالات التى لم يتم تشخيصها، وأعرب عن تطلعه فى استمرار الدعم والتعاون المثمر بين الدولتين.