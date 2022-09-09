الرئيس السيسي: عملنا على تخفيف الزحام على 20 مليون مواطن فى القاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 08:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تسعي لتسهيل الحركة المروية فى القاهرة، متابعا: "نفذنا العديد من الكباري والطرق الجديدة.. ولتخفيف الزحام على 20 مليون مواطن موجودين فى القاهرة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "الهدف من المحاور فى منطقة المقطم.. تخفيف الحركة على صلاح سالم.. وعارف إنه فيه تطوير لصلاح سالم".