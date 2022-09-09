الرئيس السيسي: حررنا وسهلنا الحركة فى شرق وغرب وجنوب القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 08:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تسعى لتسهيل الحركة المرورية داخل القاهرة الكبرى، متابعا: "إحنا حررنا.. ومش حررنا بس.. سهلنا الحركة فى شرق القاهرة.. ثم بدأنا نقرب شوية بشوية.. إحنا بنتكلم على رمسيس وباب الخلق وعابدين وشبرا الخيمة"

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "قولنا هنحاول نيسر الحركة فى القاهرة.. شرق وغرب.. شرق القاهرة وجنوب القاهرة وغرب القاهرة فى فيصل والجيزة والشيخ زايد".