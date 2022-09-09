أعلن رفض مشاركة الإخوان الإرهابية بالحوار الوطنى.. فريد زهران يرحب بقرارات العفو الرئاسى ويثمن إجراءات الحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 08:29 مساءً -

رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، بكل قرارات العفو الرئاسي وإخلاء السبيل من النيابة لكل سجناء الرأي الذين خرجوا فى الفترة السابقة، داعياً إلى تسريع وتيرة وزيادة أعداد المفرج عنهم، لتشمل كل السجناء الذين لم يتورطوا في عنف أو دم.

وأعلن زهران في بيان تمسكه بما سبق وطرحته الحركة المدنية بخصوص الضمانات اللازمة للحوار الوطني، مجدداً التأكيد على رفض مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في الحوار الوطنى، وكذلك كل من مارس إرهابا ضد الدولة والشعب أو حرض عليه، وقال "أؤكد أيضا أن مواقف الحركة المدنية السياسية تنبع من رؤى أحزابها وشخصياتها وأرفض أي استخدام لتلك الرؤى والمواقف من جانب جماعة الإخوان عبر منصاتها الإعلامية أو خطاباتها التي تروج لحملة كراهية واتهامات باطلة وأكاذيب فجة تم اطلاقها ضد الحركة منذ الأمس".

وأضاف فريد زهران: "إننا نختلف وبشكل واضح ومعروف مع السياسات الاقتصادية الحالية، لكن ذلك لا يتعارض مع أننا نثمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا، ونراها في الاتجاه الذي ندعو إليه، لذلك فأننا ندعو لأن تتواصل وتتسع تلك الإجراءات بما يضمن التوجه نحو المفهوم الأشمل للعدالة وهو ما نطالب به على الدوام، وأطالب بضرورة عدم اتخاذ أى خطوات جديدة تؤدى لزيادة الأسعار ومعاناة المواطنين".

وأشار زهران إلى أن التقييم الذى جرى في مناقشات الحركة لعدم التوازن في ملف اختيار مقرري لجان الحوار، وهو أحد الملفات المهمة لضمان التمثيل المتنوع والمتوازن والتعبير عن مختلف الآراء ووجهات النظر، هو أمر محل تشاور ونقاش حالي يدور بين مختلف الأطراف المعنية ومع مجلس أمناء الحوار الوطنى، وقال "نأمل أن نصل إلى توافق واضح يعلن عنه فى قرارات اجتماع مجلس الأمناء السبت المقبل".

وأنهى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بيانه بقوله "أن اؤكد أننا نشارك في المراحل التحضيرية للحوار اقتناعا منا بأن ذلك أحد السبل الأساسية للتعبير عن آرائنا ومواقفنا، وحرصنا على أن يصل الحوار إلى قواسم مشتركة خاصة في ملف الاصلاح السياسي على اعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد الكفيل برفع المعاناة الاقتصادية آلتي تتعرض لها الاغلبية الساحقة من أبناء شعبنا، وسنظل حريصين على التعبير عن آمال وطموحات الملايين من أبناء الشعب المصري فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ونؤكد على التزامنا الكامل بأن تكون كافة خطواتنا ومواقفنا وآرائنا فى هذا الاتجاه".