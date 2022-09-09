سفير مصر فى مدغشقر يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة سعيد خليل، سفير مصر لدى مدغشقر، البطريرك ثيودورس الثانى بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، وذلك فى مستهل زيارته لمدغشقر التى تستمر لمدة أسبوع، والتى يقوم خلالها بعدة زيارات كنسية، كما يلتقى بعدد من رجال الدين والمسئولين فى مدغشقر.





وشارك فى الاستقبال قيادات كنيسة الروم الأرثوذكس فى مدغشقر وعدد من أبناء الكنيسة، وقدم الشكر للسفارة على حفاوة الاستقبال، معبرًا عن حبه وتقديره العميق لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تشيد مصر كاتدرائية للروم الأرثوذكس بالعاصمة الإدارية. ومن جانبه، أعرب السفير المصرى عن سعادة مصر وشعبها وتقديرها لدور نيافته وعمله الدؤوب على نشر التسامح والعلاقات الودية بين أبناء الكنيسة وباقى أطياف الشعوب التى تعمل بها كنائس البطريركية.

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