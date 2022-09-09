حقوق ذوى الأرحام فى القرآن والسنة.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعرب، عن ثقة وزارة الأوقاف، فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة