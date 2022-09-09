محافظ شمال سيناء يتابع منشآت ومضمار نادي الهجن بالعريش استعدادا للسباق الأول منتصف سبتمبر(صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 07:29 مساءً - تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، نادي الهجن الرياضى المصرى بالعريش، بحضور العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والمهتمين بسباق الهجن.

وأكد المحافظ علي اقامة سباق تنشيطي للهجن، بمضمار الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن،بهدف اعلان مدينة العريش بصفة خاصة وشمال سيناء بصفة عامة آمنه.

وأشار محافظ شمال سيناء أنه سيقام على هامش سباق الهجن عدد من الانشطة والفعاليات الفنية والرياضية،تشمل معارض تراثية و معارض للمنتجات السيناوية وامسيات شعرية وفنية تقدمها فرقة شمال سيناء للفنون الشعبية وطلائع مديرية الشباب والرياضة.



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وقال المحافظ :" ان محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي انشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، بجانب انشاء مضمار اخر في وسط سيناء"،مؤكدا علي تبرع ليبيا بمبلغ ٥ مليون جنيه لمضمار الهجن في عام 2008 لتطوير المضمار وانشاء المقر الإداري الذي يضم قاعة معارض وقاعة أنشطة ومقصورة.

أعلن محافظ شمال سيناء عن تخصيص 10 اتوبيسات من ديوان عام المحافظة لنقل الجماهير من متابعي فعاليات المهرجان بالمجان من مختلف مدن المحافظة لحضور السباق المقرر يومي 14-15 سبتمبر الجاري.

ووجه المحافظ الشكر الي أحد رجال الأعمال السيناوي ، علي دعم السباق التنشيطي بمبلغ مليون جنيه، كجوائز للفائزين والمشاركين بالسباق.

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بتفقد صالة كبار الزوار، صالة العرض، المنصة الرئيسية، مدرجات الجمهور، والمسرح، المضمار، بجانب تفقد أنظمة التحكم الرئيسية والكاميرات والصوتيات والتحكيم .