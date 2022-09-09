عاجل.. السيسى: أى حاجة بنعملها طبقا للأصول على أعلى مستوى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، اليوم الجمعة: "بنيسر الحركة فى القاهرة شرق وغرب، ومكنش فى حل لتحرير الحركة داخل الكتلة السكانية الضخمة بالقاهرة إلا بأزالة حجم ضخم من المنشآت، فقولنا نحرر الحركة لتخفيف الضغط على المنطقة، وإحنا مش ساكتين".
وتابع: "أنا قولت على الأقل حسنوا من خواص شارع 9 فى المقطم"، منوها بأنه بعد انتهاء محور ياسر رزق والكورنيش ستكون الحركة للمقطم يسيره.
وأعرب عن شكره للمهندس المسؤول عن الطريق، قائلا: "أنا سعيد إنكم بتعملوا تكسيات الخرسانة عشان ميحصلش انهيارات بعد كده رغم إن ده تكاليف كبيرة جدا، إحنا أى حاجة بنعملها طبقا للأصول على أعلى مستوى".
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