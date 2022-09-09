مؤمن زكريا يحتفل بقدوم مولودته الجديدة «نيللي»: welcome Nelly

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 05:29 مساءً - نشر مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مولودته الجديدة «نيللي» وذلك احتفالا بقدومها.

ورُزق مؤمن زكريا بمولدته الجديدة "نيلى" أمس الخميس، ونشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر وكتب:welcome Nelly أى "مرحباً نيللي".

مؤمن زكريا مع مولودته

من ناحية أخرى، جاءت تصريحات مؤمن زكريا وزوجته قبل أيام من استقبال مولودته مع الإعلامية إسعاد يونس لهما فى برنامجها "صاحبة السعادة" لتتصدر مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال لاعب النادى الأهلى: "زوجتى يومها صعب، أنا ومالك ابننا بقينا شغلها.. عمرى ما شكيت أن زوجتى لن تتحملنى، وبعد مرضى تقف دائما بجانبى وتساعدنى فى ارتداء ملابسى خاصة أن ارتدائى للملابس صعب، وهى تحب الورد كثيرًا".

وأضاف، "بعد تعبى هى واقفة جنبي، وقبل أى حاجة تعملها لنفسها بتعملها ليا أنا الأول، مثلا صعب إنى ألبس هدومي، تلبسنى أنا الأول القميص والبنطلون والجزمة". وكشف مؤمن زكريا لأول مرة عن قصة تعرفه بزوجته، وقال زكريا، إنه رأى زوجته أثناء تواجده فى العمرة، وتخيل صورتها عند باب الكعبة، رغم أنها لم تكن متواجدة.

ومن جانبها، قالت ريهام الشيمي، زوجة مؤمن زكريا: "هو كان معجب بيا من غير ما أعرف وكنا مع بعض فى الجامعة، وفضلنا مش عارفين بعض لحد ما شافنى فى فرح صاحبه وصاحبتي، فقال له إنه عايز يتعرف عليا، واتعرفنا على بعض وارتحت له وهو كمان".

وتابعت: "ولا كنت أعرف إنه بيلعب كورة، عرفت بعد ما اتكلمنا، ومكانش ليا فى الكورة"، وعلق مؤمن زكريا قائلا: "فى مرة كلمتها يوم الجمعة الصبح وكانت نايمة، وقلتلها أنا رايح أمضى للزمالك، قالتى يعنى إيه؟ إن شاء الله ربنا معاك".