إحباط تهريب طائرتى درون عبر مطار برج العرب

جدة - نرمين السيد - البداية أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران فلاى دبى، تم الاشتباه فى الراكب "م.ع.ع" مصرى الجنسية، وبتمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تم تأكيد صحة الاشتباه بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة، وتبين وجود 2 طائرة درون ماركة dji مخبأة داخل 2 دبدوب بحقيبة الراكب.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 100 ألف جنيه.
وقرر مصطفى العربى مدير عام الموانى الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 34 لسنة 2022.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية.
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