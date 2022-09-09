لجميع الصفوف.. آلية تقسيط المصروفات المدرسية للعام الدراسى 2022-2023

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن تحصيل الرسوم يتم على ثلاثة أقساط: القسط الأول فى أكتوبر 2022، القسط الثانى فى يناير 2023، والقسط الثالث مارس 2023، على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطالب.

ويتم تقسيط المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2022-2023 كالتالى:

أولا: الصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى 305 جنيهات.

- القسط الأول فى أول أكتوبر 127 جنيها.

- القسط الثانى فى أول يناير 89 جنيها.

- القسط الثالث فى أول مارس 89 جنيها.

ثانيا: الصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى 205 جنيهات.

- القسط الاول فى أول أكتوبر 91 جنيها.

- القسط الثانى فى أول يناير 57 جنيها.

- القسط الثالث فى أول مارس 57 جنيها.

ثالثا: الصف الأول الثانوى العام 520 جنيها.

- القسط الأول فى أول أكتوبر 218 جنيها.

- القسط الثانى فى أول يناير 151 جنيها.

- القسط الثالث فى أول مارس 151 جنيها.

رابعا: الصفين الثانى والثالث الثانوى 505 جنيهات.

- القسط الأول فى أول أكتوبر 203 جنيهات.

- القسط الثانى فى أول يناير 151 جنيها.

- القسط الثالث فى أول مارس 151 جنيها.

خامسا: الصف الأول الثانوى الفنى بجمبع أنواعه 220 جنيها.

القسط الأول فى أول أكتوبر 108 جنيهات.

- القسط الثانى فى أول يناير 56 جنيها.

- القسط الثالث فى أول مارس 56 جنيها.

سادسا: باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه وأنظمته "3-5 سنوات" 205 جنيهات.

- القسط الاول فى أول أكتوبر 93 جنيها.

- القسط الثانى فى أول يناير 56 جنيها.

- القسط الثالث فى أول مارس 56 جنيها.

وشددت الوزارة على عدم جواز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

تخفيض 50% لأبناء العاملين

ووجهت الوزارة بتخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم "خدمة – معاش"، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم "العام والفنى" الواردة بهذا القرار.

ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقـوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب، وعلى التوجيه المالى والإدارى متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ملاحظات مهمة

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى فى سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتى:

- يسدد الرسم الإضافى على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام، والثانوى الفنى "نظام السنوات الثلاث"، والمدارس الفنية "نظام السنوات الخمس"، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يحصل الرسم الإضافى على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفـوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

- تسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أى رسوم عند عقد امتحان الدور الثانى.

- يسدد مبلغ 500 جنيه من كل طالب وطالبة بفصــول الخدمات الثانوى العام، ويورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يسدد مبلغ 300 جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات "الثانوى الفنى"، ويورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطالب الوافد الذى يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها "عربى – لغات" يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ 3000 جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب.

وتابع القرار، يسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون فى أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب.

9 فئات معفاة

ونص القرار على الفئات المعفاة من سـداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهى:

1. الفئات المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2020.

2. أبناء الشهداء.

3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

4. الطلاب يتامى الأب.

5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين "بدون دخل ثابت"، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى.

7. أبناء مصابى الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة "بمحافظة البحر الأحمر"، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

كما نص القرار على أنه لا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.