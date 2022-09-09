اللجنة الأسقفية تشارك فى المؤتمر الدولى الثالث للتعليم المسيحى بالفاتيكان

جدة - نرمين السيد - شاركت اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحى بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة نيافة الأنبا دانيال لطفى، فى فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للتعليم المسيحى، والذى بدأ بالفاتيكان.تحت عنوان "معلم التعليم المسيحى، شاهد عن الحياة الجديدة فى المسيح.





بدأ المؤتمر بالصلاة الافتتاحية، ثم محاضرة بعنوان "معلم التعليم المسيحى، شاهد عن الحياة الجديدة فى المسيح"، ألقاها غبطة الكاردينال رينو فيسيكيلا، عميد المجمع.

وألقى المونسينيور أنطونيو بيتا محاضرة ثانية بعنوان "مدعوون للحرية"، فيما تحدث المونسينيور مارك أوتول فى لقائه حول "دعوة خادم التعليم المسيحى"، بالإضافة إلى محاضرة أخرى مع غبطة الكاردينال ماريو جريتش، الذى تكلم عن "الكرازة بالتعليم المسيحى بمنظور سينودسى".

يذكر أن المؤتمر الدولى الثالث للتعليم المسيحى بالفاتيكان، يشهد حضور وفد من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحى بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، يمثله الأب فرنسيس وجدى، والدكتور هانى وليم، ورشا شفيق.