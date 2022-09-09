السفير المصرى فى الخرطوم يلتقى الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالى

جدة - نرمين السيد - بحث السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية فى الخرطوم، مع الفريق ركن محمد الغالى الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والدفع بهما قدماً فى المرحلة المقبلة.





وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن السفير المصرى أكد خلال اللقاء على الطفرة التى يشهدها التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفى مقدمتها قطاع الكهرباء، حيث ستزيد كمية الكهرباء التى يحصل عليها السودان من الشبكة المصرية من 77 إلى 300 ميجاوات خلال الأشهر القادمة، وكذلك فى قطاعات التعليم والنقل والمالية وغيرها. من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس السيادة بالتعاون الاستراتيجى بين البلدين، والتضامن المشترك بين الشعبين الشقيقين الذى يتجسد فى شتى المواقف وآخرها خلال أزمة الفيضانات والسيول التى تعرض لها السودان. وأكد حرص بلاده على الدفع بوتيرة التعاون قدماً فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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