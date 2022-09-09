حياة كريمة.. علاج 1900 مواطن بقرية حاجر بنى سليمان ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.





وأشار محافظ بنى سويف إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومى" الأربعاء والخميس 7 و8 سبتمبر الجارى"بقرية حاجر بنى سليمان مركز بنى سويف، مكونة من 10 عيادات ضمت 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، العظام) وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1902 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،65 حالة معمل دم،47 حالة معمل طفيليات، 11 حالة أشعة واستصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 116حالة موجات فوق صوتية

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 100مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى والكبير الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.