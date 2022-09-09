عاجل.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخرا بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية فى إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.

وأكد الرئيس أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف، التى تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة، التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات، وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس، من خلال تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكبارى دون إزالتها أو المساس بها.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس شملت قيامه بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذى يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوى ومحور سميرة موسى مرورا بمنطقة حى الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول 9 كم و5 حارة مرورية لكل اتجاه.

كما قام الرئيس بتفقد سير العمل فى محور محمد عزت عادل والذى يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول 12 كم و5 حارة مرورية لكل اتجاه وتصل إلى 8 حارة مرورية لكل اتجاه فى بعض المناطق.

وقد قام الرئيس بالاطمئنان من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.