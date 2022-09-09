سر طول عمر الملكة إليزابيث.. كانت تجيد فن الفكاهة وتضحك للتخلص من التوتر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - توجت الملكة اليزابيث في 6 فبراير 1952، بعد وفاة والدها الملكجورج السادس، ومنذ ذلك الحين كان الملك الأطول خدمة في العالم، حتى وفاتها أمس الخميس 8 سبتمبر لتكون بذلك من أطول الملوك عمرًا فى العالم.

العام الماضي ولأول مرة تم تصوير الملكة بصحة جيدة في الأماكن العامة بعد معاناته من مرض كورونا، ونوهت وسائل الإعلام البريطانية بقدرتها على الظهور بهدوء وتجمع وقوة وتبتسم دائمًا حتى بعد أوقات الشدة كسبب رئيسي في قيامها بواجباتها بنجاح لمدة 70 عامًا طويلة.

ضحكت على نفسها

في جميع أنحاء العالم، لطالما تم الإشادة بالملكة البريطانية لوجهها المبتسم، وروح الدعابة، واستعدادها للسخرية من نفسها بالرغم من قوة منصبها.

وفقًا لتقرير الـ theguardian قال المؤرخ الملكي روبرت لاسي لـ بي بي سي في مقابلة في وقت سابق من هذا العام: "كان الضحك على الأشياء أسلوبًا مهمًا للبقاء على قيد الحياة بالنسبة لها، مضيفا أن قدرة الملكة على الضحك كانت منفذًا خاصًا حيويًا، على عكس الحياة العامة المصممة بشكل كبير ، حيث يتعين عليها غالبًا أن تظل مستقيمة. وأضاف لاسي: "إنها تأخذ وظيفتها على محمل الجد - لكن في الوقت نفسه ، لا يمنعها ذلك من الشعور بالسخرية".

كانت تجيد فن الفكاهة

وصف لاسي فكاهة الملكة بأنها "تستنكر ذاتها وتسخر من نفسها بشكل معتدل". واستشهد بمثال عن سياسي ، دون أن يسميه، أصيب بالحرج من انفصال هاتفه المحمول أثناء محادثة خاصة مع الملكة، بعد إغلاق الهاتف ، قالت الملكة، آمل ألا يكون شخصًا مهمًا."

روح الدعابة

قال لاسي إن الملكة استخدمت ذكائها الجاف وروح الدعابة لكسر الجليد مع الأشخاص الذين قابلوها بعصبية، عندما أدركت أنهم لم يكونوا مرتاحين ، اعتادت الملكة أن تبدأ في تبادل النكات.

بالنسبة لشخص قضى حياتها كلها في أعين الجمهور ، تحت المراقبة والاهتمام المستمر ، جعلت الملكة إليزابيث تلك المواقف العصيبة منسمًا من خلال التلاعب بالألفاظ على الدعابة.

الضحك للتخلص من التوتر

يعتقد علماء النفس أن الضحك وفك النكات يساعدان في التخلص من التوتر وتقليل التوتر، وقيل إن كل من الملكة إليزابيث والأمير فيليب تشاركان في قدرة كبيرة على الضحك معًا في العديد من المواقف التي من شأنها أن تعزز الترابط بينهما.

في خطاب مذاع خلال رسالتها السنوية بمناسبة عيد الميلاد ، قالت الملكة الشهيرة: "دعونا لا نأخذ أنفسنا على محمل الجد، لا أحد منا يحتكر الحكمة".