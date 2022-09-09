السفارة المصرية فى الدنمارك تواصل اتصالاتها للترويج لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - شاركت السفارة المصرية فى كوبنهاجن، فى أعمال الاجتماع التنسيقى الذى نظمته مؤسسة "البيت الأخضر"، والتى تعد ضمن كبرى المؤسسات الدنماركية المتخصصة فى موضوعات التغير المناخى والاقتصاد الأخضر، مع الحكومة الدنماركية ممثلة فى وزارات الطاقة والتغير المناخى، والخارجية، والنقل، والبيئة، ووكالة الطاقة، وغرفة التجارة والصناعة، والسفارة الدنماركية بالقاهرة.





وذلك لمناقشة آخر مستجدات المشاركة الدنماركية الرسمية فى مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ، والتحضيرات الجارية لتجهيز الجناح الدنماركى فى المنطقة الزرقاء، والمشاركة المرتقبة فيه من جانب 22 شركة ضمن كبرى الشركات الدنماركية العاملة فى مجال النقل البحرى والطاقة والتغير المناخى، وذلك فى إطار الترويج للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها وتترأسها مصر فى نوفمبر المقبل.

وفى سياق متصل، عقدت السفارة المصرية محاضرة حول ذات الموضوع بدار السكن المصرى لمنتسبى النادى الدولى فى كوبنهاجن بحضور رجل الأعمال المصرى الدنماركى عنان جلالى، بالإضافة إلى العديد من العلماء والفنانين والأكاديميين الدنماركيين العاملين فى مجال الفيزياء والبيئة والتغير المناخى ورجال الأعمال.

تناولت المحاضرة، التى ألقاها السفير كريم شريف، عدة أفلام وثائقية حول التغير المناخى ومؤتمر COP27، وكذا عرض إلكترونى تضمن أهداف الرئاسة المصرية للمؤتمر، والجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف فى ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، وسبل الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ والتطبيق.

هذا، وقد حرصت السفارة على مشاركة المدير الإقليمى لشركة مصر للطيران فى هذه اللقاءات لعرض التحضيرات والإجراءات التى اتخذتها الشركة الوطنية لنقل ضيوف مصر إلى مقر المؤتمر، وللرد على أى أسئلة من قبل الحاضرين، حيث أثنى جميع المشاركين على دقة التنظيم المصرى، وأيضاً على ما يلمسونه من جهود مبذولة لتذليل كافة العقبات والخروج بقمة ناجحة تسهم فى التحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

كما نقلت رئيسة فريق المفاوضين الدنماركى شكر وتقدير وزير الطاقة والتغير المناخى الدنماركى "دان يورجنسن" على المباحثات الناجحة التى شهدتها زيارته الأخيرة للقاهرة يومى 25 و26 أغسطس الماضى.

كما أعربت عن تطلعهم للمشاركة فى قمة شرم الشيخ بوفد موسع من وزراء الخارجية، والطاقة والتغير المناخى، والبيئة، والنقل الدنماركيين، فضلاً عن ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، وهيئة الطاقة الدنماركية، واتحاد الصناعات.