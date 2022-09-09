مسؤولة أممية تشيد بالنجاحات التى تحققت فى ملف المرأة بمصر 

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والتى تزور مصر حاليا، بالنجاحات التى تحققت فى ملف المرأة فى مصر خلال السنوات الماضية، مهنئة جميع المصريات بما تحقق حتى الآن وكسر الحواجز الزجاجية، مؤكدة أن هذا التقدم ملحوظ فى جميع المجالات.





جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمقر المجلس بحضور أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر؛ لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين فى مجال تمكين المرأة ، وبحث آخر المستجدات على الساحة فى هذا الملف.

وأعربت بوزار عن بالغ سعادتها بالشراكة القائمة بين الجانبين للنهوض بملف المرأة فى مصر، مستعرضة أهم البرامج والمشروعات التى تعاون الجانبين فى تنفيذها حتى الآن إلى جانب مجالات التعاون المستقبلى.

وأشادت بتخصيص يوم للمرأة فى قمة المناخ القادمة التى ستعقد فى القاهرة فى نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مستعد للتعاون مع المجلس خلال هذا اليوم للخروج بشكل مميز.

كما أشادت بنجاح مصر فى تطبيق نظام الكوتة وتخصيص مقاعد للمرأة فى البرلمان، وهو أمر لم يتحقق فى العديد من الدول فى المنطقة التى لم تنجح فى تطبيق ذلك على أرض الواقع على الرغم من النص عليه فى قوانين هذه الدول.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس بالدكتورة خالدة بوزار فى مصر، معربة عن سعادتها بالشراكة القائمة بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للنهوض بملف المرأة فى مصر ، متطلعة لمزيد من التعاون المستقبلى بين الجانبين.



واستعرضت الدكتورة مايا مرسى استعدادات مصر الخاصة بمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أهمية تخصيص مصر يوم المرأة بالمؤتمر، للمساهمة فى نشر الوعى بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمام المرأة، موضحة أنه سيتم ادماج موضوع المرأة فى كل فعاليات ومحاور المؤتمر.

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مع المجلس خلال فعاليات المؤتمر، وبجميع المقترحات التى تقدموا بها حتى الآن.