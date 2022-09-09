وزير الرى يهنئ الفلاحين بعيدهم.. ويؤكد: مشروعاتنا لخدمة المزارع أولا

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور "سويلم" على أن المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا فى مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول، وضمان توفير كافة الاحتياجات المائية التى يتطلبها القطاع الزراعى فى مصر.



وكان "سويلم" قد توجه صباح اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022 لمحافظة الشرقية لتفقد مشروعات الرى بالمحافظة، والمشاركة فى إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.

والتقى وزير الرى، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.



كما التقى "سويلم"، الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك فى إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.



وتفقد الدكتور سويلم، زمام ترعة الصبابة، والتقى عددا من المزارعين، وتفقد أعمال تأهيل ترعة الصبابة والتى تمتد بطول 20 كيلومترا، وتخدم زمام قدره 13 ألف فدانا، وتمر عبر (15) قرية وعزبة بمراكز (الزقازيق - ههيا - أبو كبير)، وتم الاكتفاء بتأهيل الجزء المتعب فقط من الترعة والذى كان يعانى من الاستبحار وعدم انتظام ميول القاع (من الفم وحتى كيلو 4.00) بطول 4 كيلومتر، وعدم تأهيل الجزء المتبقى من الترعة (فى المسافة من كيلو 4.00 إلى كيلو 20.00) لعدم احتياج قطاع الترعة للتأهيل فى هذه المسافة.

ووجه الوزير بمتابعة حالة الكبارى المقامة على الترعة، ودراسة الحلول المختلفة لفرق منسوب الجسر عن قدمه التبطين، والتنسيق مع الإدارة المحلية والأهالى لعمل سور على جسر الترعة لحماية المواطنين وخاصة الأطفال.



والتقى "سويلم" بعدد من المنتفعين من أعضاء روابط مستخدمى المياه الذين تقع أراضيهم على نهاية الترعة، والذين أعربوا عن سعادتهم لقيام الوزارة بتأهيل الجزء المتعب من الترعة والذى أسهم فى حسم مشاكل الرى وإيصال المياه للنهايات وتحسين حالة الرى فى زمام 5000 فدان بمراكز ههيا وأبو كبير والتى تروى من الترعة فى المسافة من كيلو 8.00 وحتى كيلو 20.00.



كما تفقد الوزير مركز الطوارئ التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمركز الزقازيق، للاطمئنان على جاهزية المركز للتعامل مع أى حالات طارئة، وناقش الفنيين والسائقين العاملين بمركز الطوارئ، ووجه بدراسة طلباتهم وحسمها طبقا للوائح والقوانين المنظمة.



ويهدف مركز الطوارئ لمواجهة الأزمات التى قد تتعرض لها المحطات، مثل التوقف المفاجئ لأحد الوحدات بمحطات الرفع التابعة للوزارة، أو انقطاع التيار الكهربائى عن المحطات لفترات طويلة، أو ارتفاع مناسيب المياه بمحطات الصرف، الأمر الذى يتطلب التحرك الفورى لحماية الأهالى والقرى والمنشآت من الغرق لحين إعادة المحطة لعملها الطبيعى.

كما يسهم مركز الطوارئ فى مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التى قد تتعرض لها بعض المحافظات كالسيول والأمطار الغزيرة، ويمتلك العديد من المعدات ووحدات الطوارئ ذات قدرات تتراوح بين (0.50 – 2.00) متر مكعب/ ثانية.

وتفقد الدكتور سويلم محطة طلمبات العايد بمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، والتى ترفع مياه الصرف الزراعى من مصرف بلاد العايد لتغذية ترعة الوادى، وتتكون من (4) وحدات بتصرف إجمالى 1.20 مليون متر مكعب/ اليوم، ووجه بالاستمرار فى إجراء اختبارات نوعية المياه لضمان جودة مياه الرى بعد عملية الخلط.

فيما وجه الدكتور سويلم بصرف مكافأة لمهندسى وفنيى الوزارة العاملين بمركز الطوارئ ومحطة طلمبات "العايد"؛ تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد.

وعقب الزيارة توجه الوزير لمسجد الفتح بمدينة الزقازيق؛ لتأدية صلاة الجمعة؛ والمشاركة فى احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.