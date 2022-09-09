متحدث الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة وصلت لأكثر من 62% بمصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، إن الولادة القيصرية بجانب الولادة المتكررة للأم تؤدى إلى زيادة دخول الطفل للحضانة بعد الولادة مباشرة، مشيرا إلى أن نسبة الولادة القيصرية غير المبررة وصلت إلى أكثر من 62 % من إجمالى عدد الولادات فى مصر.





وأضاف عبدالغفار عبر صفحة وزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن النسبة العظمى من عدد الولادات القيصرية لا تستدعى الولادة بتلك الطريقة وكان يمكن استبدالها بالولادة الطبيعية. وأصدر وزير الصحة والسكان، عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة فى معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، فى مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

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