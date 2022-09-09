«مرور القاهرة»: تحويلات لتنفيذ أعمال المونوريل بمحور التسعين الجنوبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال أعمدة مسار المونوريل ورفع الكمرات أعلى جسم نفق اللواء باقى زكى - بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى للنفق، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال (48 ساعة)، اعتبارا من الساعة 12صباحا «بعد منتصف الليل»، يوم السبت الموافق 10/9/2022. وسيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من كوبرى التسعين استكمال السير بمحور التسعين الجنوبى فالدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام مجمع البنوك فيميناً تجاه محور التسعين الشمالى.

- القادم من الطريق الدائرى يسلك يميناً محور جمال عبدالناصر (مسطح كوبرى عمر سليمان) فالدوران والعودة من المأوى الدورانى ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيميناً محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبى.

- القادم من الطريق الدائرى إستكمال السير بالطريق الداعم فيميناً شارع طه حسين تجاه محور مصطفى كامل ومناطق القاهرة الجديدة.

- القادم من الطريق الدائرى إستكمال السير بالطريق الداعم فمدخل نفق الجولف محور جمال عبدالناصر فالدوران والعودة من المأوى الدورانى ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيميناً محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبى.

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.