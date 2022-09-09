وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لوظيفة معلم رياض أطفال

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتفقدا أعمال امتحانات المتقدمين لشغل وظيفة معلم رياض أطفال، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.





وأشاد وزير التربية والتعليم بمنظومة عمل المركز المميكنة والمحوكمة والتى تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ووصفها بـ "المتميزة" والتى توفر اختبارات علمية تم تصميمها وفق أحدث الطرق العلمية فى التقييم، معربا عن فخره بامتلاك الحكومة منظومة تقييم إلكترونية مميكنة توفر ضمان حقيقى لتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة، وتمنح الفرصة للأكفأ والأجدر لشغل الوظيفة العامة، وذلك إلى جانب توفير الوقت والجهد حيث يستوعب المركز تقييم أكثر من 500 متقدم فى الجلسة الواحدة.

ومن جانبه، رحب الدكتور صالح الشيخ بزيارة وزير التربية والتعليم للمركز، وأثنى على التعاون المثمر والبناء والذى يخدم المنظومة التعليمية، مؤكدا أن الجهاز يرحب بتقديم خدماته لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وخاصة فيما يتعلق بتقييم المتقدمين للحصول على وظائف حكومية، حيث أن كفاءة الداخلين الجدد للجهاز الإدارى، تضمن جودة الخدمات المقدمة منهم للمواطنين، وهو ما ينعكس بدوره على تحسين الخدمات العامة ونيل رضا المواطن وهو الهدف الأسمى للحكومة.