الداخلية تهدى حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال بدور رعاية الأيتام  

جدة - نرمين السيد - قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان"، بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال بدور رعاية الأيتام، والمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، والمناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية، بمناسبة العام الدراسى الجديد، بالتنسيق مع القطاعات ومديريات الأمن.





ويأتى ذلك فى إطار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تؤكد الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين. كما يأتى تعزيزا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

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