وزيرة البيئة: مصر تسعى لتقديم نسخة مميزة من مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى (COP27)، أن تقدم للعالم نسخة مميزة للانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال؛ بهدف تسريع وتيرة العمل المناخى من أجل البشرية، مشددة على أنه مؤتمر دولى يخرج من حضن القارة الإفريقية.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد مع وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة بدولة زامبيا، على هامش مشاركتها فى النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية عقد اجتماع حول وضع المناخ فى إفريقيا خلال اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) فى داكار الأسبوع المقبل، والتى ستشارك فيها بوصفها وزيرة البيئة والمبعوث الوزارى لمؤتمر المناخ (COP27)، حيث رحب الوزير الزامبى بالفكرة للوقوف على الوضع كأسرة واحدة وتحديد الأدوار التى يمكن القيام بها لدعم مصر فى رئاستها للمؤتمر، والتعرف على التجارب الرائدة لمصر فى التصدى لآثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ (COP27) كمؤتمر للتنفيذ، تهتم بعرض قصص النجاح والتجارب الرائدة من مصر والقارة الإفريقية لتبادل الاستفادة من تجاربنا وخبراتنا، مما يتطلب جمع هذه القصص لعرضها وتكرارها والبناء عليها، والانتهاء من وضع "ألبوم" يوثق كيف تستطيع إفريقيا المضى قدما بالارتكاز على خطط مساهماتها الوطنية المحدثة لعرضه خلال إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ (COP27).

من جانبه، أعرب الوزير الزامبى عن تقدير بلاده لأواصر التعاون المشترك مع مصر.. مشيدا بجهود مصر لاستضافة مؤتمر المناخ (COP27)، وتطلعه للاجتماعات الممهدة للمؤتمر، وتسليط الضوء على القضايا الهامة للقارة ومنها إجراءات التكيف والتمويل كموضوعات رئيسية لتعزيز قدرة إفريقيا للحصول على مزيد من التمويل للقيام بإجراءات التكيف.

وأبدى وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة الزامبى تطلعه لدعم مصر فى مؤتمر المناخ (COP27) من خلال رئاسة زامبيا للمجموعة الإفريقية للمفاوضين، حيث أن نجاح هذا المؤتمر هو نجاح لقارة إفريقيا كلها.