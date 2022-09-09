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محمود محيى الدين: إفريقيا بحاجة إلى آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخى

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أحمد عبد الرؤوف 2022-09-09 13:34 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن القارة الإفريقية بحاجة إلى آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخى.

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة "تمويل العمل المناخى فى أفريقيا" على هامش منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة للإعداد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وأضاف محيى الدين، أن السندات الخضراء والزرقاء، وسيلة فعالة لتمويل العمل المناخى، وفق معايير وسياسات واضحة تمنع ظاهرة الغسل الأخضر.

محمود محيى الدين خلال اللقاء

وأشار إلى أهمية تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والتمويل فى إفريقيا والدول النامية بصفة عامة مع التركيز على مبدأ الشفافية، وإيجاد آليات لحشد الموارد المحلية والجمع بين التمويل العام والخاص من أجل إيجاد التمويل اللازم لعملية التحول الأخضر.

وأفاد بأن مؤتمر الأطراف الذى سيعقد فى شرم الشيخ، فى نوفمبر المقبل، يعطى أولوية كبرى لملف تمويل العمل المناخى فى إفريقيا والأسواق الناشئة سواء عن طريق مناقشة آليات التمويل المبتكر أو التعامل مع المشكلات التى تعوق الاستثمار فى العمل المناخى.

محمود محيى الدين خلال اللقاء

وشدد محيى الدين، على أهمية الوفاء بتعهد مؤتمر الأطراف فى كوبنهاجن بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، منوها بأنه على الرغم من أن هذا التمويل يمثل ثلاثة بالمئة فقط من حجم التمويل المطلوب للعمل المناخى إلا أن الوفاء بها ضرورى لفتح الباب أمام تقديم تعهدات جديدة وتحويلها إلى أفعال على أرض الواقع.

ولفت إلى أهمية توزيع التمويل بصورة عادلة على إجراءات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على حد سواء، وذكر إن إجراءات التكيف تحظى بقيمة تمويلية منخفضة للغاية لا تتعدى 11،4 مليار دولار، ولا يشارك القطاع الخاص فى هذا التمويل بأكثر من ثلاثة بالمئة، مؤكداً على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.

وأشار إلى أهمية تحالف "GFANZ" وتفعيل دوره فى تمويل العمل المناخى، موضحاً أن رواد المناخ والرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين يؤكدون على أهمية حشد تمويل لمشروعات المناخ، وهو الهدف الذى حققته مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل المناخ بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة.

وشدد محيى الدين، على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فى ذلك أهداف المناخ، موضحاً أن مسارات العمل التنموى والعمل المناخى يجب أن تسير بشكل متواز والعمل على إيجاد وتنفيذ المشروعات التى من شأنها أن تخدم المسارين معاً، وأهمية ربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموى والمناخى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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