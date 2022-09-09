إزالة 30 حالة تعد وبناء مخالف بمنشأة القناطر وأبو النمرس فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مراكز المحافظة فى تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الموجه الـ20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.





واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز الواحات البحرية فى إزالة تعدىات على الأراضى أملاك الدولة بقرى منديشة والقصر والحارة والحيز وايضا ازالة تعدى على ارض الأستثمار بمنطقة الهفوف وشملت الحملة إزالة منشأت غير مسقوفة ومنشآت واسوار من بلوك الحجر الجيرى بارتفاعات مختلفة، بالإضافة الى إزالة استراحات مقامه بالمخالفة كما تم ازالة غرف مكتملة البناء واخرى مسقوفة بالخشب بمنطقة الحيز والباويطى وذلك بمساحات إجمالية بلغت (385 فدانا زراعيا 6326م2 مبانى).

وأشار المحافظ أن مركز ومدينة منشأة القناطر قام بتنفيذ 22 قرار إزالة لتعديات على الاراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية بقرى ابو غالب والمنورية وبهرمس والقطا والاخصاص والرهاوى بكفر حجازى ومنشية رضوان وبنى سلامه حيث شملت أعمدة وسملات خرسانية ومنشأت وغرف وأسوار ومبانى فى المهد بمساحات تراوحت بين 100 الى 250 م.



وفى مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة بناء فى المهد بشارع أحمد بدوى الى جانب إزالة فى المهد لاسوار وغرف بقطعه أرض خارج الحيز العمرانى بمنطقة البطرخانه بمنيل شيحه الى جانب إزالة قواعد وسملات على أراضى زراعية بترسا على مساحه 100م وإزالة اسوار ومنشأت من البلوك الأبيض على مساحه 400م بشبرامنت وإزالة سقف لدور مخالف بعقار بالمنوات ومخزن للادوات المنزلية وسقف جمالون مخالف بالمنوات.

وأشار راشد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.