التضامن: أنشأنا وحدة لحقوق الإنسان وأخرى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، الدكتورة خالدة بوزار، المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والوفد المرافق لها، بحضور رأفت شفيق مدير برنامج " تكافل وكرامة"، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى لدعم العمل الأهلى ومنسق مؤتمر تغير المناخ بالوزارة، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية





وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والممتد من عام 2015 من خلال مذكرة تفاهم لدعم التطوير المؤسسى، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ حزمة متكاملة من تدخلات الحماية الاجتماعية بدءًا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وحتى مرحلة بلوغ سن المعاش، وتوسعت فى برامج الحماية الاجتماعية بعد انتشار جائحة كورونا وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، طبقاً لتعليمات القيادة السياسية، وتم إضافة 1.5 مليون أسرة لتستفيد من البرنامج ليصل إجمالى العدد إلى 5.1 مليون أسرة بالشراكة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وأوضحت القباج أن الوزارة مستمرة فى تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، ومؤخراً تم اعتماد الهيكل التنظيمى الذى تم استحداثه بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم الإعلان عن مسابقات لتنصيب القيادات الوظيفية بالهيكل.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة ملف إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة، للمساهمة فى إعداد تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية العام الماضى، كما انتهت الوزارة من إنشاء وحدة تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد فى إطار جهود الدولة فى التطوير الإدارى وتعزيز قواعد الحوكمة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الجهود التى تبذلها الوزارة فى المساهمة فى تنظيم قمة المناخ COP27 فى مجالات الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، وحشد أكثر من 1,000 من المتطوعين للمشاركة فى تنظيم المؤتمر، فضلا عن التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلى المشاركة فى مؤتمر المناخ لاستعراض الجهود والقضايا التى تصب فى الاستدامة البيئية.

من جانبها وجهت الدكتورة خالدة بوزار المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على الجهود المبذولة فى تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، مؤكدة رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى تقديم مزيد من الدعم لوزارة التضامن الاجتماعى فى مجال حماية البيئة وتغير المناخ، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف، فضلا عن التطوير المؤسسى، وتقديم خدمات الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الروسية- الأوكرانية.

شهد اللقاء الاتفاق على التعاون فى عدد من المحاور منها البحث العلمى وإصدار ملخصات السياسات والإعلام عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولية، والتطوير المؤسسى ودعم نظم الحوكمة الداخلية ومكافحة الفساد، ودعم شمول العاملين بقطاع العمل غير الرسمى فى الاقتصاد القومى وشمولهم بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ خطة تنمية محافظة سيناء.