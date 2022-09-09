مايا مرسى تدعم مرفت أمين: «لا تحزنى فصورتك فى عيوننا حلوة بكل تجاعيد الزمن»

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جدة - نرمين السيد - وكانت الصورة أثارت جدلا واسعا، بسبب ظهور الفنانة من دون مكياج، ما أظهر علامات تقدم السن عليها.
وقالت مايا مرسى -فى منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»- «إلى الفنانة العظيمة، مرفت أمين، لا تحزنى.. فالحزن فى الصورة على فقدان أحباب لم يحترمه من تندر وتنمر،
لا تحزنى.. ذهبت اليوم لعزاء وحدك دون صديقاتك الفنانات العظيمات دلال ورجاء (رحمهم الله) ولحظات الحزن لم يحترمها من تندر وتنمر».
وأضافت: «لا تحزنى، فصورتك فى عيوننا حلوة بكل تجاعيد الزمن.. الروح الحلوة والقلوب السمحة لا تتغير بمرور الزمان.. لا تحزنى من أشخاص تنمروا اليوم ولم يحسبوا من سوف يتنمر عليهم غدا».
واختتمت رسالتها قائلة: «أسعدتينا سنوات كثيرة.. نقدرك ونحترمك فلا تحزنى».
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