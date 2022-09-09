غلق جزئى بمنزل كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزه المعدنى إستعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.





وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى بمنزل كوبرى الجيزة المؤدى لشارع مراد تحديدا الحارة الوسطى فقط وذلك لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 9 / 9 / 2022 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 11 / 9 / 2022 علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.



وأشار أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكبارى والمحاور وتوفير السيولة المرورية، موجها رئيس حى جنوب الجيزة ومديرية الطرق بإتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الاعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبرى مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.

كما وجه المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للمرور بإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اى إعاقات مرورية.

وأوضح راشد أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.