وزير الإنتاج الحربى: القيادة السياسية مهتمة بتوطيد العلاقات مع إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير وائل نصر عطية سفير مصر لدى جمهورية كينيا؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





فى بداية اللقاء تم الترحيب بوائل نصر عطية والذى قام بتقديم التهنئة للوزير محمد صلاح بمناسبة توليه حقيبة وزارة الإنتاج الحربى، عقب ذلك تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى حيث تم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على حرص الوزارة من خلال الشركات والوحدات التابعة على التعاون مع الجانب الكينى فى مختلف المجالات خاصةً فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتوطيد العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية وفتح أسواق تجارية هناك وكذا تبادل الخبرات فى مجالات التصنيع المختلفة، كما تم التأكيد على اهتمام "الإنتاج الحربى" بالتواجد فى السوق الكينية والذى يعد من أهم الأسواق الإفريقية والبوابة لفتح أسواق جديدة بدول غرب إفريقيا.

وأوضح الوزير محمد صلاح خلال اللقاء أن وزارة الإنتاج الحربى تهدف إلى خلق فرص تعاون بين الدول الإفريقية وبين الشركات والوحدات التابعة لها وذلك تأكيدا وحرصا من الوزارة على توطيد العلاقات بين الدول الإفريقية الشقيقة ومصر وأن يكون هذا التعاون فرصة لانتشار منتجات الإنتاج الحربى بجميع أسواق دول إفريقيا إيماناً بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء، إلى استعداد الوزارة من خلال الشركات والوحدات التابعة لتلبية احتياجات الجانب الكينى من (مشروعات بنية تحتية، مشروعات تنمية صناعية / زراعية، توريد احتياجات، توريد أجهزة منزلية، إقامة مصانع تدوير مخلفات، إقامة محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى).

من جانبه أشاد السفير وائل نصر عطية سفير مصر لدى جمهورية كينيا بدور وزارة الإنتاج الحربى التى تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدنى وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد عطية على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعى إلى تذليل أى تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التى تجمع "شعب مصر" مع كافة شعوب القارة.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية كينيا فى كافة مجالات التصنيع المختلفة، معرباً عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية للشركات الكينية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التى تمتلكها وتحديد مجالات التعاون.