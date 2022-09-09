الهجرة: إفريقيا الأولوية الأساسية فى ملف التعاون الخارجى لمصر

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن القارة السمراء هى الأولوية الأساسية فى ملف التعاون الخارجى لدى مصر وأن الاهتمام بالقوة المصرية الناعمة فى إفريقيا لابد أن يكون فى الصدارة.





جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة لعمر شحاتة، مستشار وزير التنمية والمشروعات الصغيرة بمملكة ليسوتو بإفريقيا، وأحد رموز الجالية المصرية بالقارة السمراء، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، بحسب بيان اليوم الجمعة للوزارة.

وثمنت الوزيرة خلال اللقاء الخبرات التى يتمتع بها شحاتة فى مجال الزراعة وقضايا الأمن الغذائى فى أفريقيا، واستعرضت ملامح من دور مصر المحورى فى القارة السمراء، واستشهدت بالمساعدات الطبية التى قدمتها مصر لإفريقيا خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى مبادرة "صوت مصر فى إفريقيا" التى أطلقتها وزارة الهجرة من أجل خلق جسور تواصل مستدام مع الجاليات المصرية المقيمة فى إفريقيا ولتعزيز الدور المصرى هناك.

وفى نفس السياق، لفتت الوزيرة إلى ما تمت مناقشته من محفزات للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، منذ توليها العمل وحتى الآن، موضحة أن هناك سلسلة من الخطط جار العمل عليها لتقديم المزيد من الخدمات والمزايا للمصريين بالخارج، ومن بينها على سبيل المثال إطلاق تطبيق إلكترونى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما دعت الكيانات المصرية بإفريقيا للقيام بدور توعوى فى أوساط الجاليات المصرية هناك ونقل المعلومات إليهم من الوزارة حول الفرص والمميزات المطروحة والمحفزات المقدمة، هذا إلى جانب اعتزام سيادتها إجراء لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" بشكل دورى للتواصل المستمر معهم بهدف الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم وحل مشاكلهم.

واستعرض عمر شحاته عددا من المقترحات التى أعدها من أجل تعزيز التواصل مع المصريين فى أفريقيا وترسيخ ارتباطهم بالدولة المصرية.

كما قدم أطروحات من شأنها تدعيم القوة المصرية الناعمة فى القارة السمراء، من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وكذلك تعزيز دور الكيانات المصرية فى أفريقيا فى كل المناحى الاقتصادية والاجتماعية التى تدعم العلاقات المصرية الإفريقية المتميزة، ونفاذ الصادرات من المنتجات المصرية المختلفة إلى أفريقيا، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجال الزراعة والطب والأدوية وتحديدا مع دول حوض النيل، علاوة على زيادة الاستثمارات المصرية فى إفريقيا من خلال تقديمه لمقترح إنشاء فروع للشركات الصناعية والزراعية الوطنية فى البلدان الأفريقية، إضافة إلى الشركات العاملة حاليا هناك فى مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة.

كما تم الاتفاق على دراسة المقترحات والأطروحات المقدمة والتنسيق مع الجهات المعنية بهدف بحث إمكانية تنفيذها، فضلا عن ضرورة استمرار التواصل مع المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية لتلبية احتياجاتهم ورعاية مصالحهم.