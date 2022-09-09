عاجل.. السيسى مهنئا بعيد الفلاح: خالص تقديرى واحترامى لمزارعى مصر

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس فى تهنئته: "خالص تقديرى واحترامى لفلاحى ومزارعى مصر فى كل ربوع الوطن فى يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم، لقد ظل الفلاح المصرى على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفانى والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائى للدولة".
وتابع الرئيس: "ستظل توجيهاتى المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية اضافية لتوريد انتاجهم من المحاصيل".
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