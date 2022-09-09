اجتماعات ودورات تدريب.. حصاد الزراعة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وألقى الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتناول الاجتماع متابعة منظومة الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى على مستوى الجمهورية، كما تم التوجيه بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد.

وبمناسبة العيد الـ70 للفلاح، والذى يتم الاحتفال به فى 9 سبتمبر من كل عام، توجه مجلس الوزراء بالتهنئة لفلاحى ومزارعى مصر، مؤكدا تقدير الدولة البالغ للفلاح المصرى الأصيل، وتثمين دوره المهم فى تحقيق الأمن الغذائى، كما توجه أيضا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتهنئة إلى الفلاح المصرى، وأكد وزير الزراعة ان الدولة المصرية دائما أن الدولة تراهن دائما على وطنية الفلاح المصرى.



وخلال هذا الأسبوع استقبل وزير الزراعة، رئيس مؤتمر التصحر cop 15 "الين ريشارد دنواهى" ووزير الغابات والمياه السابق بساحل العاج، وبحث معه آفاق التعاون المشترك مع بلاده بصفتها المستضيف لمؤتمر التصحر الماضى وجمهورية مصر العربية بصفتها المستضيف لمؤتمر المناخ المقبل، كما تراس الوزير اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) وبحث معهم الموقف التنفيذى للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية، كما تم الموافقة خلال الاجتماع على إطلاق مبادرة التمويل الاخضر للتنمية الزراعية بمليار جنية من أموال البرنامج وبالفائدة الميسرة.

كما عقد وزراء الزراعة والبيئة، والتنمية المحلية اجتماعا بمقر وزارة البيئة، لاستعراض ومناقشة خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022 المعروفة إعلاميا (بالسحابة السوداء)، وتحديد مهام ومسئوليات كافة الجهات المشاركة فى المنظومة، كما تفقد وزير الزراعة، المحطة البحثية بمدينة الإسماعيلية فى زيارة مفاجئة، للوقوف على سير العمل بها، حيث أبدى استيائه من الحالة التى وصلت إليها المحطة وأكد على محاسبة المقصرين ومنح المسئولين عنها شهر لرفع كفاءتها وحسن استغلالها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بداية انطلاق توزيع تقاوى القمح والفول وكافة المحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بجميع أنحاء الجمهورية وعددها 278 منفذ بالتقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، كما أعلنت توفير 4 مليون جرعة لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية، وتم توزيع 3.3 مليون جرعة للمديريات الطب البيطرى بالمحافظات ومتبقى 700 ألف جرعة لقاح كرصيد استراتيجى لتلبية احتياجات المديريات من الجرعات للطوارئ.

بينما تفقد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية برنامج الذرة الشامية والهجن بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة بمحافظة الغربية، كما تفقد أيضا برنامج الأرز البحثى، كما نظم معهد بحوث أمراض النباتات، برنامجا تدريبيا بعنوان: "المكافحة المتكاملة والتشخيص لأهم أمراض المحاصيل الحقلية الاستراتيجية " بمقر المعهد بالجيزة، كذلك تم تجديد اعتماد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات التابع للمعهد، من قبل المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك" للمرة الثالثة طبقا لمواصفات الأيزو 17025.

كذلك عقد معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة دورة تدريبية تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وآفات النخيل"، كما استعرضت الوزارة، تقريرا تضمن أهم الأنشطة الخاصة بالمعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، وافرعه المختلفة بمحافظات الجمهورية، تضمنت ايام الحقل وورش العمل، والندوات الإرشادية، والدروات التدريبية المختلفة، التى تم عقدها خلال شهر أغسطس الماضى، كما نظم المعمل ورشة عمل حول: تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح، وذلك بمحافظة أسوان.

كما تم تجديد الاعتماد الدولى للمعمل المركزى لفحص البذور التابع للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، ليحق له اصدار شهادات الفحص الدولية، كذلك تم تجديد الثقة فى معمل بورسعيد، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، فى مجال فحوص الأغذية ذات الأصل الحيوانى (وارد وصادر) حفاظا على صحة المواطن المصرى.

نظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية تحت عنوان "رفع وعى المرأة بترشيد إستهلاك زيوت الطعام وتدوير مخلفاته،.كذلك تم تنفيذ قافلة بيطرية مجانية فى قرى محافظة البحيرة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 4 آلاف رأس ماشية مجانا لصغار المزارعين، كما طرحت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، كميات من بيض المائدة، باسعار مخفضة للكارتونة، من خلال سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة بالدقى، للمساهمة فى خفض الاسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

بينما أنهى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، دورة تدريبية لمدة أسبوع للباحثين بقسم العناصر الثقيلة لتدريبهم على جهاز ion chromatography ملحق بجهاز icp-ms، كما استقبل المعمل عدد من اصحاب الأعمال فى مجال الصناعات الغذائية الناشئة من صعيد مصر ووفد من جامعة جنوب الوادى، فى إطار التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والمعمل، وتم الإطلاع على أقسام المعمل وما يقدمه من خدمات ضمن مشروع النمو الأخضر الممول من اليونيدو بمصر، كما وقع المعمل مذكرة تفاهم مع شركة نواه العلمية فى مجال تحليل ملوثات الأغذية والتدريب والإستشارات الفنية بين الطرفين، وبلغ اجمالى عدد الشهادات التى اصدرها المعمل خلال الأسبوع الماضى، حوالى 6500 شهادة بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام.